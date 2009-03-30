‘Elektrik kesintileri seçime gölge düşürdü’

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Oy sayım merkezlerinde yaşanan nedeni belirsiz elektrik kesintileri, statüleri icabı tarafsız olamayacakları baştan belli kişilerin görevli gibi sürece müdahil olmaları ve pek çok sandık mahallinde yaşanan kavgaların seçime gölge düşürdüğünü" öne sürdü.



Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin bütün Ankaralılar için hayırlı olmasını diledi.



"Bütün tahrik ve kışkırtmalara rağmen, seçimlerde müessif hadiselerin yaşanmamasından mutluluk duyduklarını" belirten Yavaş, bunun halkın demokratik olgunluğunun seviyesinin bir göstergesi olduğunu bildirdi.



Yavaş, sandıktan çıkan sonuca saygı göstermenin kendileri için esas olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hal böyle olmakla birlikte, sandık mahallerinin güvenliğinin sağlanmasında, sandıkların ve oy torbalarının seçim kurullarına taşınmasında yaşanan usulsüzlükler ve şaibeli durumlarla, oy sayım merkezlerinde yaşanan nedeni belirsiz elektrik kesintileri, statüleri icabı tarafsız olamayacakları baştan belli kişilerin görevli gibi sürece müdahil olmaları, pek çok sandık mahallinde yaşanan kavgalar seçime gölge düşürmüştür.



Unutmamak gerekir ki bizim demokrasimizin en sağlıklı tarafı sandık güvenliği ve seçimlerin tarafsızlığı konusunda toplumun bir kuşkusunun olmayışıdır. Denilebilir ki tek başına bu keyfiyet, halkın demokrasiyi sahiplenmesini sağlamaya yetmiştir. Ankara seçimlerinde yaşanan şaibeli durumlar bu inancı zedelemiş, demokratik hayatımız bakımından da telafisi zor sonuçlara yol açmıştır."



Yetkili kurumların konuyla ilgili şüpheli durumları derinlemesine araştırmasını ve herkesi tatmin edecek bir neticeye ulaşmasını dileyen Mansur Yavaş, seçimde kendisini destekleyen vatandaşlara, halkla daha geniş diyalog kurmasına yardımcı olan basın kuruluşlarına, kendisiyle gönüllü çalışanlara teşekkür etti.



(AA)

