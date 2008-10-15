'Elektrik kesintileri eğitimi sekteye uğratacak'

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, yüzlerce okulun elektriğinin borcu ödenmediği için kesildiğini savunarak, "Okulların elektriklerinin kesilmesi eğitim-öğretimin işleyişinde ciddi

sorunlara yol açacaktır" dedi.



Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik kesintisinin Adana, Konya ve Kırıkkale'de bazı okullarda yaşandığını öne sürdü. Kış aylarının yaklaştığı dönemde yapılan kesintinin yeni mağduriyetler ortaya çıkaracağını ve bunun eğitim-öğretimin işleyişinde ciddi sorunlara yol açacağını belirten Kılıç, şunları kaydetti: "Bütçeden eğitime ayırdığı payın yüksek olmasıyla övünen hükümet, aslında okulların ihtiyaçları için yeterli bir kaynak ayırmamakta, bu harcamaları da velilerinin sırtına yıkmak istemektedir. Elektrik faturalarını ödeme sorumluluğu tek tek okulların değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Çünkü devlet, bu giderler için vatandaşlardan yüklü miktarda vergi almaktadır. Ancak 'ödediğiniz vergiler size okul, yol, su, elektrik olarak geri dönecek' diyenler, bu vergileri borç faizlerine aktarırken, devlet okullarının elektriklerinin kesilmesine izin vermektedir. 21. yüzyılda tüm Türkiye'ye yaşatılan bu ayıptan bir an önce geri dönülmeli, tüm okulların elektrik borçları silinerek yaşanan mağduriyet giderilmelidir."

