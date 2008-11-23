Elektrik kesilirse Muhammet ölebilir

Solunum yetmezliği nedeniyle özel cihazlar sayesinde hayata tutunabilen 15 yaşındaki Muhammet’in babası işsiz olduğu için elektrik faturalarını ödeyemedi. Muhammet’in hayatı TEDAŞ’ın elinde...



Gaziantep’te 4 çocuğundan ikisi omurilik hastası olan 38 yaşındaki Orhan Telli, işsizlik nedeniyle faturalarını ödeyemediği için elektriğin kesilmesi durumunda, solunum yetmezliği nedeniyle evinde özel cihazlara bağlı yaşayan oğlu 15 yaşındaki Muhammet’in ölümle burun buruna gelebileceğini söyledi.



60'ıncı Yıl Mahallesi’nde oturan Orhan Telli ile amcasının kızı olan eşi 38 yaşındaki Pervin Telli’nin dünyaya gelen 4 çocuğundan en büyüğü olan, Hatice Büyükbeşe İlköğretim Okulu öğrencisi Muhammet Telli, geçen yıl aniden rahatsızlanınca çocuk hastanesine götürüldü. Yapılan muayenesinde omuriliğinin eğrilerek akciğerine baskı yaptığı, bunun da solunum yetmezliğine neden olduğu teşhisi konulan Telli, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Bu hastanede yaklaşık 2 ay yoğun bakımda tedavi gören edilen Muhammet Telli, boğazı delinerek solunum cihazına bağlandı. Doktorların bundan sonraki süreçte evinde tedavi görebileceğini belirttiği Telli için özel tıbbi cihazlar alındı. Bu cihazlar evlerindeki odasında kuruldu, ardından hastaneden taburcu edilen Telli, evinde solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürmeye başladı.



Oğlunun rahatsızlığı sırasında işçi olarak çalıştığı tekstil fabrikası kapanınca işsiz kalan, başka iş bulamayan baba Orhan Telli, zaman zaman kısa süreli elektrik kesintileri yüzünden oğlunun sıkıntı çektiğini söyledi. İşsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiğini, diğer çocukların da ihtiyaçları nedeniyle parasızlıktan evin elektrik faturasını birkaç aydır ödeyemediğini belirtti. Telli, şunları söyledi:



“Bir yıldır işsizim. Kirada oturduğumuz evde, 6 farklı cihaza bağlı olan oğlumun yaşamını sürdürmesi için sürekli tıbbi malzeme kullanıyoruz ve bu da yüklü masrafa yol açıyor. Çalışmadığım için elektrik parasını ödeyemiyorum. Küçük kızım da aynı hastalığa yakalandı. 18 yaşına kadar belindeki platinlerin 6 ayda bir değişmesi gerekiyor. Kredi kartımdan harcama yaptım, borcum birikti, ödeyemez hale geldim. Bütün bunlara karşılık tek korkum TEDAŞ’ın elektriklerimizi borcundan dolayı kesebileceğidir. Elektriğimiz kesilirce oğlum ölebilir. Yetkililerden yardım istiyorum.”



Ev işleri ve diğer çocuklarının bakımının yanı sıra oğlu Muhammet’in tedavisiyle hemşire gibi ilgilenen anne Pervin Telli ise, şöyle konuştu:



“Muhammet ağız yoluyla yemek yiyemiyor. Mamayı midesine taşıyan hortumlarla besleniyor. Aylarca ayağa kalkamadığı için bacağında kemik erimesi başladı. Onun günlük pansuman ve diğer kişisel ihtiyaçlarını ben yapıyorum. İlaçlarını veriyorum. Eşim işsiz kalınca sağlık güvencemiz sona erdi. İlaçları alamıyoruz. Diğer çocuklarım da küçük olduğu için sürekli kendisiyle ilgilenemiyorum. Ben borçlardan değil, elektriklerimizin kesilmesinden korkuyorum. Eğer elektriğimiz 5- 10 dakika kesilse oğlum ölebilir.”



(DHA)

