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Yaşam

Elektrik kesilince metro durur mu?

İstanbul'da cumartesi günü yaşanan elektrik kesintisi sonrası duran metro hattı için İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Yıldız açıklama yaptı.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - İstanbul'da cumartesi günü yaşanan elektrik kesintisi sonrası duran metro hattı için İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Yıldız açıklama yaptı. Yıldız, İstanbul metrosunun 16 trafodan beslendiğini söyleyerek, "tüm kaynakar arıza yapınca metro seferleri durdu" dedi.


Hürriyet gazetesinden Cengiz Semircioğlu'nun "Elektrik kesilince metro durur mu?" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2012) yazısı şöyle: 


Elektrik kesilince metro durur mu?


Cumartesi günü elektrikler kesik, İstanbul’da kar lapa lapa yağıyor, NTV Radyo’da programıma yetişeceğim.


Her zamanki gibi metroya gittim.


Metro kapalı! Neden? Elektrikler kesik...


Döndüm eve arabayı aldım, kar hızlandı, trafik kilitlendi... Son saniyede yayına yetiştim. Ama
kafamda hep aynı soru; Elektrikler kesilince metro seferleri durur mu?


İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Ömer Yıldız’ı NTV Radyo’ya bağladım, yayında anlattı... İşin doğrusunu ben öğrendim, size de aktarayım.


İstanbul metrosu 16 ayrı kaynaktan elektrik sağlıyormuş.


Bunlardan 12’si 13’ü kesilse, 3-4 kaynaktan elektrik sağlansa bile devam ediyormuş metro seferleri.


16 kaynağın hepsi kesilirse jenaratör devreye giriyormuş. Ancak jeneratörün sağladığı elektrikle sefer yapılamıyor, sadece yolda kalan vagonlar istasyonlara çekiliyor.


Cumartesi günkü elektrik kesintisi metronun 16 elektrik kaynağını da kestiği için metro seferleri durmuş.


“Batıdaki metrolarda böyle bir şey oluyor mu” diye sordum. “1999 depreminden bu yana İstanbul’daki en büyük elektrik kesintisiydi” yanıtını verdi.


Yani Beyoğlu’nda Beşiktaş’ta bölgesel elektrikler kesilince metronun çalışmaması gibi bir durum söz konusu değil. Cumartesi olduğu gibi şehre elektrik sağlayan trafolar çökerse ve metronun 16 elektrik kaynağı aynı anda kesilirse seferler duruyor.


Peki bir büyük İstanbul depreminde ne olacak? Şehrin ve metronun elektriğini en kötü senaryoya göre düzenlemek gerekiyor.


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