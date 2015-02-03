Elektrik ithalatı, ihracatın 6 katına yükseldi

Dış ticaret verilerine göre, Türkiye, geçen yıl komşularına yüzde 204,1 artışla 1 milyar 220 milyon 565 bin kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bir önceki yıl komşulara 401 milyon 262 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.



Elektrik ihracatındaki artışta Irak ve Yunanistan’ın rolü büyük. Irak'a yapılan elektrik satışı yüzde 120 oranında yükselerek 353 milyon 146 bin kilovatsaatten 778 milyon 955 bin kilovatsaate çıktı. Yunanistan'a yapılan elektrik satışı ise 11 kat artarak 37 milyon 531 bin kilovatsaatten 431 milyon 229 bin kilovatsaate yükseldi. Söz konusu dönemde elektrik satışından elde edilen gelir de 28 milyon 948 bin 63 dolardan 88 milyon 836 bin 20 dolara çıktı. Elektrik ihracatından elde edilen gelirde yüzde 206,88'lik artış yaşandı.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye, geçen yıl elektrik ihracatına karşılık Irak'tan 55 milyon 530 bin 515, Yunanistan'dan 32 milyon 612 bin 397, Bulgaristan'dan 693 bin 108 dolar gelir elde etti.

İthalat, ihracatın 6 katına yaklaştı

Türkiye, elektrikte ihracatını artırıyor ama ithalatı da yükselmeye devam ediyor. Elektrikte ithalat ihracatının 5.75 katı. Türkiye geçen yıl komşularından bir önceki yıla göre yüzde 30,98 artışla 6 milyar 91 milyon 402 bin kilovatsaat elektrik satın aldı. 2013'te 4 milyar 650 milyon 370 bin kilovatsaat elektrik ithalat edilmişti.



Elektrik ithalatındaki artışta, İran ve Bulgaristan'dan yapılan alımlar belirleyici. Bulgaristan'dan alınan elektrik, 2 milyar 554 milyon 776 bin kilovatsaatten 3 milyar 27 milyon 540 bin kilovatsaate, İran'dan alınan elektrik, 845 milyon 918 bin kilovatsaatten 1 milyar 941 milyon 754 bin kilovatsaate çıktı.

Yunanistan'dan alınan elektrik miktarı ise 1 milyar 229 milyon 686 bin kilovatsaatten 885 milyon 298 bin kilovatsaate düştü. Önceki yıldan farklı olarak Gürcistan'dan da 236 milyon 810 bin kilovatsaat elektrik alındı.



Bu dönemde elektrik ithalatı için ödenen rakam da 334 milyon 202 bin 376 dolardan 438 milyon 825 bin 926 dolara yükseldi. Elektrik ithalatına yapılan ödeme yüzde 31,30 arttı.



Türkiye'nin komşularıyla olan elektrik ticaretinin hacmi ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 45,3 artarak 363 milyon 150 bin 439 dolardan 527 milyon 661 bin 946 dolara ulaştı.