'Elektrik ihalesini alan taşeron firma Erzurum’da gece vardiyasını kaldırdı'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, bölgedeki elektrik dağıtım işini üstlenen Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görevli personelinin çalışma saatlerinde değişiklik yaparak 24-08 arasındaki gece vardiyasını kaldırdığına dikkat çekti. Gece vardiyasının kaldırılmasından vatandaşın haberdar edilip edilmediğini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a soran Melda Onur, “İşçiler haftalık 45 saatlik çalışma sürelerini 4 buçuk gün çalışarak mı tamamlamaktadır” diyerek iş yasasına aykırı duruma dikkat çekti.

Onur, Erzurum ve bölgeyi yakından ilgilendiren elektrikle ilgili olup biteni ve iş güvenliği yasasına aykırı durumu Enerji Bakanı Taner Yıldız ile Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Faruk Çelik’e sordu. TBMM Başkanlığı’na verilen soru önergesi şöyle:

TEDAŞ taşra teşkilatı, 21 bölgesel elektrik dağıtım şirketine bölünerek özel şirketlere satılması ve buna bağlı olarak taşeron şirketlerin artışı sonucunda, elektrik enerjisinin üretiminde ve dağıtımında yaşanan iş kazaları, ölümler ve dağıtım ile ilgili ciddi aksaklıklar sıklıkla kamuoyunun gündemine taşınıyor. Özelleştirmeler sonucunda yaşanabilecek aksaklıklara bir yenisi yine Erzurum’da eklendi. Bölgedeki elektrik dağıtım işini üstlenen Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin görevli personelinin çalışma saatlerinde yaptığı değişiklikle gece nöbetini (24-08) kaldırdığı bildirildi.

Erzurum ilinde hizmet veren taşeron firmanın ise yeni bir uygulamayla, görevli personelinin çalışma saatlerinde değişikliğe gittiği ve yeni vardiya çizelgesine göre gece nöbetini (24-08) kaldırdığı bildirilmiştir. Söz konusu vardiya çizelgesi tarafıma da ulaştırılmıştır. Bu kurumların özelleştirmeleriyle birlikte, Türkiye’nin enerji ve dağıtım işini üstlenmeleri açısından hem iş güvenliği hem de hizmet güvenliği anlamında Enerji Bakanlığının hala sorumluluk taşıdığını düşünmekteyiz.

“Vardiyanın kaldırıldığından haberiniz var mı?”

- Bakanlığınızın bu uygulamadan haberi var mıdır?

- Bu uygulamaya hangi tarihte başlanmış ve neden ihtiyaç duyulmuştur?

- Yapılmakta olan bakım ve onarım işi 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’nde “çok tehlikeli işler” arasında tanımlanmıştır. Söz konusu çizelgeye göre görevli personel “Gündüz Nöbeti” adı altında gündüz vardiyasında 08:00-18:00 saatleri arasında, yani 10 saat çalışmak durumundadır. Bu süre dikkate alındığında işçilerin haftalık çalışmaları bakımından İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ne uyulup uyulmadığı denetlenmekte midir? İşçiler haftalık 45 saatlik çalışma sürelerini 4 buçuk gün çalışarak mı tamamlamaktadırlar? Bu süre dışında çalıştırılmaları söz konusu mudur?

- Gece 24:00 – 08:00 vardiyasının kaldırıldığı hakkında bölge halkına bir duyuru yapılmış mıdır?

- Şirketin sorumlu olduğu diğer illerde de (Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Kars) bu tür bir uygulamaya gidilmiş midir?

- Özelleştirilen diğer dağıtım şirketlerinde benzer vardiya uygulamaları var mıdır? Bu konu bakanlığınızdan görüş alınarak mı yapılmakta, şirketler bu konuda bağımsız mı bırakılmaktadır?