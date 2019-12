Elektrik ihaleleri rekor fiyatlarla tamamlandı

T24 - Yılın en büyük özelleştirme ihalelerinde rekor fiyat ortaya çıktı. Çukurova Holding'in patronu M. Emin Karamehmet'in ve Mehmet Kazancı'nın ortaklığı ile kurulan İşkaya ve MMEKA ortaklığı, Boğaziçi Elektrik Dağıtım ile İzmir ve Manisa'yı içine alan Gediz Elektrik Dağıtım bölgesi için yaklaşık 5 milyar dolar vererek kazandı. Trakya Elektrik Dağıtım ihalesini de 622 milyon dolar teklif vererek ihaleyi kazanırken, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'nin ihalesinde en yüksek teklifi 228 milyon dolarla Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otom. Pet. Ürün Paz. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu verdi.



Elektrikte özelleştirmeler Gediz Elektrik Dağıtım'la devam etti. Boğaziçi Elektrik ihalesini 3 milyar dolarlık rekor teklifle kazanan İş-Kaya-MMEKA (Mehmet Kazancı-Mehmet Emin Karamehmet ortaklığı) Gediz ihalesini de yaklaşık 2 milyar dolarla kazandı.

10 firmanın teklif verdiği ihalede elemesiz turda en yüksek teklif 710 milyon dolar oldu. 1. elemeli turda teklif tutarı 1 milyar 475 milyon dolara çıktı ve KCETAŞ-AYEN-REL-PETCO Ortak Girişim Grubu elendi.

İkinci elemeli turda en yüksek teklif 1 milyar 675 milyon dolara ulaştı, Park Holding A.Ş. ihale dışı kaldı. Üçüncü elemeli turda teklif 1 milyar 777 milyon dolara çıktı, IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elendi.

Dördüncü elemeli turda teklif 1 milyar 835 milyon dolar oldu, Limak İnşaat elendi. Elemeli son turda Kolin İnşaat elendi ve 1 milyar 900 milyon dolardan açık artırmaya geçildi. Açık artırma aralığı 5 milyon dolar olarak belirlendi.

Açık artırmada Eti Gümüş 1.905 milyar dolar teklif edince Aksa Elektrik ve Cengiz Elektrik çekildi. İş-Kaya-MMEKA teklifi 1.910 milyar dolara çıkarınca Enerjisa çekilme kararı aldı. Eti Gümüş teklifi 1.915 milyar dolara çıkardı ve İş-Kaya-MMEKA 1.920 milyar dolar teklif etti. Bunun üzerine Eti Gümüş mola aldı ve çekildi. Böylece Boğaziçi Elektrik ihalesini alan grup Gediz Elektrik ihalesini de kazanmış oldu.





2.5 saatte 5 milyar dolar

Sabahki ihalenin 1.5 saat, Gediz ihalesinin de yaklaşık 1 saat sürdüğü göz önüne alındığında grup toplam 2.5 saatte 5 milyar dolarlık teklifte bulunmuş oldu.



Kazancı: Zorlandık ama memnunuz

MMEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı CNBC-e'ye yaptığı açıklamada, "Önceki ihalelerde daha farklı firmalar katılıyordu. Bayağı zorlandık ama memnunuz. Bizim bugün aldığımız iki ihaleyle 31.5-32 milyar kilowattlık bir güce sahip olduk. Ben bu ihalenin tüketici fiyatlarına olumsuz yansıyacağına inanmıyorum. Rekabet ortalama fiyatları aşağıya düşürdü. Ödemenin peşin mi, taksitli mi olacağına ortaklarla konuşup karar vereceğiz" dedi.

Kimler teklif vermişti?

1- Park Holding A.Ş.

2- Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş.

3- Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4- Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5- Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.

6- Eti Gümüş A.Ş.&Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubu

7- İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu

8- KCETAŞ-AYEN-REL-PETCO Ortak Girişim Grubu

9- Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.

10- IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.





Elektriğin yüzde 10'unu tüketiyor

İzmir ve Manisa illerini kapsayan Gediz ElektriK'in, 2.3 milyon abonesi bulunuyor. Bölgedeki kayıp kaçak oranı yüzde 6.3 düzeyinde. Bölge Türkiye'nin elektrik tüketiminin yüzde 10'unu oluşturuyor.





Trakya Elektrik'e Aksa'dan 622 milyon dolar



TEDAŞ’A ait Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye en yüksek teklif 622 milyon dolarla Aksa Elektrik’ten geldi.



Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (TEDAŞ) bağlı Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş'nin yüzde 100 oranındaki hisselerinin özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinde en yüksek teklifi 622 milyon dolar ile Aksa Elektrik verdi.



Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 10 firma katıldı.



Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde faaliyet gösteriyor. 800 bin aboneye sahip olan şirketin tüketimi 5,7 milyar kwh saat, kayıp kaçak oranı ise yüzde 6,4.



Dicle Elektrik, 228 milyon dolara Karavil - Ceylan'ın



Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 oranındaki hisselerini 228 milyon dolar teklif eden Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otomobil Pet. Ürünleri Paz. San. Ve Ticaret Ltd. Şti.- Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş.Ortak Girişim Grubu aldı.



Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. yüzde 100 oranındaki hisselerin özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı. İhaleye, Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otomobil Pet. Ürünleri Paz. San. Ve Ticaret Ltd. Şti.- Ceylan İnşaat ve Ticaret A.Ş.Ortak Girişim Grubu, Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eti Gümüş ve Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İthalat İhracat A.Ş. Ortak Girişim Grubu, İş-kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. katıldı.



İhalede kapalı zarf usulü yapılan ilk tur oylamada 150 milyon dolar teklif verildi. Birinci tur oylamada iki eşit rakam çıktığından eleme yapılmadı, en yüksek teklif ise 190 milyon dolar oldu. Eleme turlarında sırasıyla Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, Cengiz Elektrik Toptan Satış A.Ş. ve IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elendi. En yüksek teklif edilen rakamlar ise birinci, ikinci, üçüncü turda sırasıyla 205, 215 ve 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Komisyon 225 milyon dolardan ihaleyi açarken, İşkaya-MMEKA Ortak Girişim Grubu ve Aksa Elektrik Perakende ihaleden çekildiklerini açıkladılar. Kavil Dayanıklı Tüketim- Ceylan İnşaat ve Çalık Enerji arasında ihale devam etti. Her iki tarafın da birer mola aldığı ihalede, Karavil Dayanıklı Tüketim-Ceylan İnşaat 228 milyon dolar teklifle ihaleyi aldı.



Karavil-Ceylan Ortak Girişim Grubu yetkilileri, mevcut durumu tespit ederek, kaçakları gidermek için çalışacaklarını belirttiler.