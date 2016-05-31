Artvin'de 'Elektrik hattı için 700 ağaç kesildi' iddiası

Doğal yaşlı ormana sahip Artvin’in Sümbüllü Köyü’nde elektrik iletim hattı için yaklaşık 700 ağaç kesildiği iddia edildi. Köy sakinlerinin ‘Yasak orman’ dedikleri bölge için daha önce tepki göstererek dava açtığı bu uygulama, hukuki süreç tamamlanmadan yeniden başladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Artvin'deki barajlarda üretilen elektrik için iletim hattı çekilmesi amacıyla 2011 yılında proje hazırlandı. Merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Sümbüllü Köyü'nün 25 metre üzerinden geçirilen iletim hattı için doğal yaşlı ormanların bulunduğu alanda Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün izni ile ağaç kesimine karar verildi.

Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi

Ancak yıllardır, ‘Yasak orman’ ilan ederek korudukları doğal yaşlı ormanlardan ağaç kesimine karşı çıkan Sümbüllü Köyü sakinleri, ‘kesim izninin yürütmesinin durdurulması ve iptali’ istemiyle Rize İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, 2013 yılında ‘yürütmeyi durdurma ‘ kararı verdi.

Karara karşı yapılan itirazlarla ilgili hukuki süreç devam ederken bölgede önceki hafta ağaç kesimine başlandı. Orman üzerinden geçecek elektrik iletim hattı için 60 metre genişliğindeki alanda, iddialara göre 700'e yakın ağaç kesildi. Ağaç kesimine Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak eşlik etti.

"Hat için alternatif bölgeler var"

Ünlü sanatçı Cüneyt Arkın'a benzerliği nedeniyle Sümbüllü Köyü'nde, ‘Kara Murat' lakabıyla tanınan Cengiz Nişancı, ‘Yasak orman' ilan ederek korudukları yaşlı ormandan ağaç kesmediklerini belirterek, elektrik iletim hattı için ağaç kesilmesine tepki gösterdi.

Cengiz Nişancı, “Devlet yaptıkları ile ülke insanını mutlu etmeli. Bu hat için alternatif bölgeleri de yetkilere izah ettik. Eğimi az ve köyden uzak mesafede alanlar vardı. Bu alanda diretilmesine anlam veremiyoruz. Hukuk savaşımız sonunu kadar devam edecek” dedi.