Elektrik fiyatlarına son 3 yılda 8 kez zam yapıldı, toplamda oran yüzde 82'ye ulaştı!

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK), dün 1 Ekim-31 Aralık arasında 3 aylık dönemde geçerli olacak elektrik tarifelerini belirlemek üzere yaptığı toplantıdan, elektriğe yüzde 5.75 oranında zam kararı çıktı. Bu artışla birlikte son 3 yılda elektrik fiyatlarındaki zam oranı yüzde 82'yi buldu. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yılın ikinci

EPDK’nın, 1 Ekim tarifelerine ilişkin kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, eski ve yeni tarifeler:

Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.

Elektrikten alınan paylar

Elektrikten, yüzde 2 TRT payı alınıyor. Bu zamla birlikte elektrikte ticarethanelerden alınan TRT payı 1.08 kuruştan 1.16 kuruşa, konutlarda 0.72 kuruştan 0.78 kuruşa çıktı. Sanayiden, TRT payı alınmıyor.

Elektriğe son 3 yılda 8 kez zam yapıldı

Elektrik fiyatları son yıllarda yapılan zamlarla dikkat çekiyor. 1 Ocak 2018 yılında konutta kullanılan elektriğe yüzde 8.8, sanayi ve ticarethanelerdeki elektriğe yüzde 8.4 zam yapıldı.



TIKLAYIN | Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi!

Bu zammın ardından 1 Nisan 2018 tarihinde ise elektrik fiyatları ortalama 2.89 zamlandı.

1 Ağustos 2018'de konutlarda yüzde 9, sanayide ise yüzde 14 olmak üzere elektrik fiyatlarına zam geçrekleştirildi.

Bu tarihden bir ay sonra 1 Eylül 2018'de de, EPDK elektrik fiyatlarını sanayide yüzde 14, konutlarda ise yüzde 9 artırmıştı.

1 Ekim 2018 tarihinde de, meskenlerde kullanılan elektriğe yüzde 9, sanayi için kullanılan elektriğe ise yüzde 18 oranında zam yapıldı.

Elektriğe 1 Temmuz 2019'da 14.98, 1 Eylül 2019 tarihinde de yüzde 14.9 oranında da zam yapılmıştı.