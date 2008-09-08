Elektrik faturasında jet kesinti

Elektrikte üçüncü zam Başbakan Erdoğan'ın onayını beklerken, TEDAŞ'ın asıl sürprizi fatura tarihlerinde yaptığı ortaya çıktı. Şirket, son iki aydır ödeme aralığını 45 günden 10 güne kadar düşürdü.



Elektrik faturasını 10 gün geciktirenin saati mühürleniyor



Bu sürede fatura yatırılmazsa da elektrik kesintisine gitmeye başladı. Son ödeme gününü geçiren pek çok aboneye faturadan 5 gün sonra "Elektriğinizi keseceğiz." tebliğatı yapıldı. Önceden tebliğat bir sonraki faturada yer alıyordu. Geciken faturalara yüzde 2'lik zam uygulanırken, ödeme için en az bir aylık süre tanınıyordu.



Elektrik özelleştirmelerinde son viraja girilirken, mali yapısını düzeltmeye çabalayan TEDAŞ, abonelerine daha fazla yüklenmeye başladı. Fatura tahsilatını artırmak isteyen kamunun elektrik dağıtım şirketi, daha sıkı bir kontrol sistemine geçti. Önceki yıllarda faturanın son ödeme tarihinden itibaren, ödenmemesi halinde 2 ayı bulan kesinti ikazı süresi bu yıl 10 iş gününe düşürüldü. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 2 aydır ödemesini 5 gün geçiren her aboneye kesinti tebliğatı yapılıyor. Tebligattan sonraki 5 iş günü içerisinde de fatura ödenmezse, elektrik saati mühürleniyor. Gecikme bedelini günlük hesaplayan Boğaziçi, 1 Ekim 2004'den bu yana gecikme faizini yüzde 2 olarak uyguluyor.



Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayını alan yeni elektrik satış fiyatı, Başbakan Erdoğan'ın masasında bekliyor. Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt AŞ, doğalgaz fiyatındaki yüzde 50'ye varan artışı gerekçe göstererek, Enerji Üst Kurulu'ndan yüzde 34'lük zam talebinde bulunmuştu. Uzmanlar, söz konusu talebe Başbakan'ın da onay vermesi halinde elektriğe yüzde 10-15 aralığında yeni bir zammın geleceğini ifade ediyor. Yılbaşından bu yana yapılan iki zamda elektrik faturası yüzde 40'a varan oranda artmıştı. Son zammın yürürlüğe girmesiyle oran yüzde 55'e ulaşacak.

