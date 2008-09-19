Elektrik faturanızı düşürmenin yolları...

Evdeki her elektrikli eşya için tasarruflu kullanmanın bir püf noktası var. Evde elektrik tasarrufu için bu noktalara dikkat!



Buzdolabı



Buzdolabının kapağını çok uzun süre açıp tutmamak gerekiyor. Açık kalınca içeri dolan sıcak havanın soğutulması için harcanacak enerji miktarı artıyor.



Buzdolabında çok boş alan bırakmak zorunda kalıyorsanız, ağzı bantlı kutularla dolabı doldurarak enerji kullanımını azaltabilirsiniz.



Lambalar



Kullandığınız lambaları mümkün olduğu kadar kaliteli ve kompaktlardan seçin. Ucuz ampul uzun vadede tasarruf sağlamaz. Ampul üzerindeki tozları silin. Biriken toz ışık miktarını azaltır.



Klima



Klima çalıştırmadan önce varsa evdeki panjurları kapatmak gerekiyor. Panjur yoksa açık renk perdelerle ısı engellenmeli.



Bulaşık makinesi



Bulaşık makinesi iyice doldurulduktan sonra, iki günde bir çalıştırılmalı.



Çamaşır makinesi



Çamaşır makinesini de iyice doldurduktan sonra iki günde bir çalıştırmak lazım.



Saç kurutma makinesi



Saç kurutma makinelerinin yüksek güçte olanlarını kullanmak elektrik tüketimini artırır. 1800 vatt’lık saç kurutma makineleri yerine daha düşük enerji tüketenleri tercih edilmeli.



Ütü



Ütülenecek eşyaların nemliyken ütülenmesi önemli. Kırışıkları sertleşmiş bir gömleğin ütülenmesi daha çok buhar tüketimine, fazla enerji kullanımına yol açar.



Ütüyü fişten çektikten sonra cihazda depolanan sıcaklıkla son eşyanızı da ütüleyebilirsiniz.



Boya



Evinizi mümkün oldukça açık renklere boyamaya çalışın.



Dekorasyon



Sık oturduğunuz masa sandalye gibi eşyaları pencere yakınına yerleştirin.



Bilgisayar



Bilgisayar kullanılmadığında mutlaka fişi çekilmeli! Bilgisayar, işlem yaparken ortalama 150 watt, işlem yapmazken 25-30 watt, kapalı olmasına karşın fişi çekilmediği durumda ise 5 watt elektrik harcar