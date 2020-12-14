Elektrik faturalarından "Temsil, ağırlama gideri" kalemi kaldırıldı

Elektrik dağıtım şirketlerinin bütçelerinde temsil, ağırlama, reklam ve sponsorluk giderleri ifadeleri yer almayacak. EPDK, bu tür harcamaların hangi kalemlerin altında yer alacağını ve nasıl finanse edileceğini ise muğlak bıraktı.

Enerji Günlüğü’nün haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz geçtiğimiz hafta medyada gündeme gelen elektrik dağıtım şirketlerinin dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğe değindi. Başkan Yılmaz, Tebliğ’de yer alan temsil ağırlama gideri konusunun “bazı çevreler” tarafından kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve konunun siyaset malzemesi haline getirildiğini savundu.

Kalem eklemedik; limit koyduk”

Söz konusu tebliğ ile EPDK’nın zam ya da bir fiyat artışı yapmadığının altını çizen Mustafa Yılmaz, “Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana, hatta özelleştirme öncesinde dahi tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik” dedi.

Yaşananların kendilerini üzdüğünü vurgulayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle dedi: “Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek.”

Nereden karşılanacak?

EPDK’nın açıklamasında, “Yeni kararla ilgili hüküm kaldırılmış olduğu, artık tarifede bağış, sponsorluk ve reklam ve tanıtım giderleri, ceza giderleri, temsil ve ağırlama giderleri, ilan giderleri, dernek aidat giderleri yer almayacak” ifadesine yer verildi. EPDK’dan yapılan açıklamada, bütçeleri kalem kalem kurum tarafından onaylanarak uygulanan elektrik dağıtım şirketlerinin yapacağı bu türden giderlerin hangi kalemlerde yer alacağına ve nasıl finanse edileceğine dair ise herhangi birim bilgi yer almadı. Ya bu tür giderler hiç yapılamayacak ya da yapılsa bile başka adlar altında, başka harcama kalemlerinde gösterilerek muhasebeleştirilecek.