-Elektrik faturalarındaki kayıp-kaçak bedeli yargıya taşındı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Tüketici Hakları Derneği, elektrik faturalarında yer alan kayıp-kaçak bedellerini yargıya taşıdı. Kayıp-kaçak bedellerinin iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesinde açılan dava sonrasında bir basın açıklaması yapan Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, elektrik dağıtım şirketlerinin baskısı ve Enerji Piyasası Düzenleme kurumunun (EPDK) kararıyla tüketicilerin faturasına ''kk bedeli'' altında kayıp ve kaçak elektrik bedellerinin yansıtıldığını söyledi. Tüketicilerin bilerek ya da bilmeyerek kullandığı elektriğe ilave olarak ortalama yüzde 8,6 oranında kayıp-kaçak bedeli ödediğini kaydeden Çakar, kayıp-kaçak elektrik bedelinin elektrik dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olduğunu ve tüketicilere yansıtılmasının doğal olmadığını ifade etti. Konuyla ilgili önce EPDK'ya bir yazı yazdıklarını, fakat herhangi bir olumlu cevap verilmemesi üzerine dava açmaya karar verdiklerini anlatan Çakar, şu açıklamalarda bulundu: ''Elektrik dağıtım şirketleri, teknolojik ve teknik yatırım yaparak kayıp ve kaçakları önlemek yerine işin kolayına kaçarak, kendi yetersizliklerini EPDK'nın da yardımıyla milyonlarca dürüst tüketiciye yüklemesi hem insanlık hem de hukuksal bir suçtur. Bu haksız ve hukuksuz uygulamayla 30 milyondan fazla elektrik abonesinden 2011 yılı itibariyle 800 milyon lira dolayında bir bedel alınmış olacaktır. Hiçbir hizmet karşılığı olmayan kayıp-kaçak elektrik bedelinin haksız ve hukuksuz uygulamayla dürüst tüketicilerden alınması açıkça bir soygundur. Dürüst tüketiciler yolunacak kaz değildir.''