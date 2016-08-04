Elektrik faturalarında yeni dönem; tüketiciye taksit imkânı sağlanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik kullanımında, mevzuatın gerektirdiği özel haller dışında, tüketiciye aynı dönem için birden fazla fatura gelmesinin önüne geçmek için düzenlemeye gitti. Buna göre elektrik dağıtım şirketleri sayaçları en az 25 en fazla 35 gün olarak belirleyecekleri dönemler içinde ve her ay bir defa okuyacak. Talep halinde, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın taksit imkanı sağlanacak.

NTV'nin haberine göre, EPDK'nın, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, elektrik dağıtım şirketleri, elektrik sayaçlarını en az 25 en fazla 35 gün olarak belirleyecekleri dönemler içinde her takvim ayında bir defa okuyacak ve bu, aylık okuma olarak kabul edilecek.



Ayrıca elektrik tüketim miktarının tespiti, okuma ve fatura dönemlerine ilişkin ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, ödeme bildirimine esas fatura dönemi, aylık olarak veya bir yılı geçmemek üzere daha uzun dönemlerle perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmada belirlenecek.



Perakende Satış Sözleşmesi kapsamında; aynı ay içinde enerjinin borçtan dolayı kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi veya tedarikçi değişikliği nedeniyle yapılacak faturalamalar gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında, birden fazla faturalama yapılamayacak.





Vade farksız taksit imkânı





Değişiklikle, tüketicinin talebi halinde, faturalamanın 3 ayı geçmesi durumunda, dönemi içindeki ay sayısını aşmamak üzere, tüketiciye vade farkı uygulanmaksızın taksit imkanı da sağlandı.



Mevzuatın gerektirdiği özel haller dışında aynı ay içinde birden fazla faturalama yapılmasına engel olacak değişiklikle, zamanında ödenmeyen borçlara ilişkin olarak, uygulamada tüketicilerin çok düşük miktardaki bedeller için yasal takibe alınıp vekalet ücreti ve icra masraflarının eklenerek mağdur edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.



Değişiklik, şirketlerin tüketiciler hakkında yasal yollara başvurabilmesi ve icra sürecini başlatabilmesi için elektriğin fiilen kesilmesi, sözleşmenin feshedilmesi ve güvence bedelinin borçlara karşılık mahsup edilmesi zorunluluğu da getiriyor.