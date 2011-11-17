Elektrik faturalarında önemli karar



T24 - Kahramanmaraş'ta bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti, elektrik faturasına yansıtılan yüzde 15 oranındaki kayıp kaçak bedelinin tüketiciye iadesine karar verdi.











Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti'ne başvuran Emine Saygılı adlı vatandaş, Eylül ayında kendisine gönderilen elektrik faturasındaki 11.17 liralık kayıp kaçak bedelinin haksız olduğunu ileri sürerek, şikayetçi oldu.



Bunun üzerine toplanan heyet, dağıtım şirketi Akedaş'tan savunma istedi. İlgili firma bu tahsilatının kendilerinin keyfi bir uygulaması olmadığını Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından alınan kararı uyguladıklarını belirtti.

Türkiye'de vatandaşlar bir yılda 13 ay fatura ödüyor

Kayıp kaçak bedelli iade edilecek



Heyet, Saygılı'nın müracaatını inceleyerek, elektrik faturasına yansıtılan yüzde 15 oranındaki 11.17'liranın iadesine karar verdi. Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti Başkanı Nesih Tanrıverdi, yaptıkları incelemede alınan bu paranın hukuka uygun olmadığına karar verdiklerini söyledi. Bu uygulamanın bir kaç yönüyle hukuka uygun olmadığını anlatan Tanrıverdi, şöyle konuştu:



“Bilindiği üzere kayıp kaçak oranı bölgeden bölgeye farklılıklar gösteriyor. Ayrıca her bölgenin de ayrı bir dağıtım şirketi var. Örneğin A bölgesinde yüzde 1 kayıp kaçak oranı varsa yüzde 15 dolayında kayıp kaçak bedeli tahsil ediyor.



Bir başka bölgede ise kayıp kaçak oranı çok yüksek iken yine yüzde 15 kayıp kaçak bedeli tahsil ediyor. İkinci olarak Türkiye'de kayıp kaçak oranının ne kadar olduğu tamamen tespit edilmiş değil. Yani yüzde 15 gibi bir uygulama var, ama gerçekten kayıp kaçak oranını bilimsel olarak tespit edilmiş durumda değil. Bilimsel bir kritere de dayanmıyor. Dolayısıyla bu yönüyle de bir haksızlık içeriyor.



Diğer yandan fatura miktarı arttıkça bu bedelin oranı da artıyor. Bir tüketici 15 lira öderken bir diğeri 45-50 lira ödeyebilmektedir. Bizim için en önemli boyutu ise kayıp kaçak oranı varsa bunu kaçak kullananlardan tahsil etmek yerine iyi niyetle faturasını ödeyen, hukuka uygun davranan kişilerden tahsil edilmesi hukuka aykırı görülmüştür. Dolayısıyla hakem heyetimiz bu bedelin tüketiciye iadesine karar vermiştir.”







"Tüketici heyetlerine başvurun"





Aldıkları kararlardaki 1031 liraya kadar olan miktarın mahkeme niteliğinde karar olduğunu kaydeden Tanrıverdi, “Bu miktarın altındaki kararlarımız tarafları bağlayıcı bir karardır. Bunun itiraz merci tüketici mahkemeleridir. İlgili firma aldığımız bu karara 15 gün içerisinde itiraz edebilir” şeklinde konuştu. Tanrıverdi, tüketicilerin bu konuda haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlarsa yurt çapında Tüketici Sorunları İl Hakem Heyeti'ne başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi.







Kayıp kaçak bedeli TBMM'ye taşınıyor



Tüketiciler Birliği Başkanvekili Avukat Hakan Tokbaş da, konuyu Kasım ayının ilk haftasında Meclise taşıdıklarını ve TBMM Dilekçe Komisyonu'na bu konuda talepleri olduğunu ifade etti.



İlk toplantıya EPDK temsilcilerinin de katıldığını anımsatan Tokbaş, “TBMM'de ciddi bir çalışma yapılıyor. EPDK bu tahsilat ilgili gerekçelerini sunacaklar. Ardından komisyon bir rapor hazırlayacak. Biz diyoruz ki kayıp kaçak bedeli namuslu tüketicinin üzerine bindirilmesin.



Zaten uygulama bu şekilde devam ederse kayıp kaçak hiç aşağıya çekilmeyecektir. Önemli olan kayıp kaçağın ortadan kaldırılmasıdır. Çünkü dağıtım şirketleri paraları tahsil ettiği için bu konuya yatırım yapmayacaktır. Dolayısıyla bu sorun ilelebet devam edecektir” dedi.



Tokbaş, konuyu yakından takip ettiklerini ve komisyonun raporunu beklediklerini olumsuz bir sonuç geldiği takdirde tüketicileri toplu itiraza yönlendireceklerini kaydetti.









