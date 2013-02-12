'Elektrik faturalarında kayıp kaçak bedeli ve TRT payı kaldırılacak'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ilgili yönetmelik dışında elektrik faturalarına yansıtılan fon/vergi gibi kalemlerin tamamen kaldırılmasının hedeflendiğini bildirdi. Yıldız, hedef kayıp kaçak oranlarına ulaşılamamaktan kaynaklanan ek maliyetlerin tüketicilere yansıtılmayacağını, bölgedeki şirketler tarafından üstlenileceğini kaydetti.

Milliyet'ten Meriç Tafolar'ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, sıra dağıtım bedeli, sayaç okumaya ilişkin perakende satış hizmet bedeli, perakende hizmet satış bedeli, kayıp kaçak bedeli, Enerji Fonu kesintisi, TRT payı, Elektrik Tüketim Vergisi ve KDV gibi masrafların elektrik faturalarını yükselttiğini belirterek, konuyla ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığını sordu.

Önergeyi yanıtlayan Yıldız, şunları kaydetti:

“Elektrik faturalarındaki parametreler, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmekte. Söz konusu yönetmelikte belirtilenler dışında faturalara yansıtılan fon/vergi gibi kalemlerin azaltılması veya tamamen kaldırılması bakanlığımız hedefleri arasında.

EPDK kararıyla 2011-2015 dönemini kapsayan ikinci uygulama dönemi için 21 dağıtım şirketinin kayıp kaçak hedefleri onaylanmış ve kurul kararıyla özelleşmesi henüz sonuçlanmamış dağıtım şirketleri için 2013-2015 kayıp kaçak hedefleri revize edilmiştir. Azalan hedef kayıp-kaçak oranları maliyet hesaplarında esas alınmakta ve tüketicilerin daha düşük bedel ödemeleri sağlanırken bu hizmeti yerine getiren dağıtım şirketlerine sorumluluklar yüklenmektedir.”

Düşük performanstan dolayı gerçekleşen yüksek kayıp-kaçak düzeyinin yol açtığı ek maliyeti, 2007-2010 döneminde sorumlu şirketlerce karşılandığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

“2011-2015 döneminde de düşük performans düzeyiyle faaliyet gösteren şirketler hedef kayıp-kaçak oranlarına ulaşamamaktan dolayı oluşacak ek maliyetleri üstleneceklerdir. Bu ek maliyetler hiçbir şekilde tüketicileri yansıtılmamaktadır.”

Yıldız’ın ifade ettiği yönetmelikte yer alan bedeller şöyle:

“Bağlantı bedeli, perakende satış hizmet bedeli, kaçak elektrik enerjisi tüketim bedeli, sayaç sökme takma bedeli, reaktif enerji tüketim bedeli, kesme takma bedeli ve sayaç okuma bedeli.”