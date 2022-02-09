Elektrik faturalarında düzenleme çalışması; 3 formül masada

Elektrik faturalarına gelen yüksek zamlar sonrasında gelen tepkiler üzerine hükümet konut ve iş yerlerinde faturaları düşürecek üç seçenek üzerinde çalışıyor.

Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre İlk etapta 150’den 210 kilovatsaat çıkarılan kademenin yeniden düzenleneceği belirtiliyor. İkinci formül ise elektrikte KDV indirimi. Elektrik faturalarına mevcutta yüzde 18’lik bir KDV uygulanıyor. Bu oranın düşürülmesi gündemde. Küçük esnafa yönelik bir formül üzerinde de çalışılıyor. Buna göre, faturalandırmanın tüketim ya da cirosuna göre belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Alt limit değişebilir

Elektrikte 1 Ocak itibariyle kademeli faturalandırılmaya geçilmişti. Bu uygulamada tüketim 150 kWh’ye kadar farklı sonrasında ise farklı hesaplanıyordu. Tarifelerde 150 olan kademe şubat başında 210 kilovatsaate çıkarılmıştı. Buna göre çalışmada 210 olan kilovatsaat miktarının daha da artırılacağı belirtiliyor.

KDV düzenlemesi

İkinci formül ise KDV düzenlemesi. Halihazırda faturalarda tüketiciden yüzde 18 KDV tahsil ediliyor. Bu ücretin yeniden düzenlenmesi ve düşürülmesi de seçenekler arasında. 200 liralık bir faturanın 36 lirası KDV’den kaynaklanıyor.

Esnafın cirosuna göre hesaplanacak

Üçüncü formül ise küçük esnaf için yapılacak düzenleme. Ticarethaneler kademeli tarifeden yararlanamıyordu. İşletmelere yıl başında yaklaşık yüzde 165 oranında bir zam yapıldı. Özellikle küçük esnafa yönelik fatura bedelini azaltacak bir formül üzerinde duruluyor. İşletmelerde konutta olduğu gibi kademeli tarifeye geçilmesi, cirosu ya da elektrik tüketim miktarına göre fatura gelmesi de yapılacak düzenlemeler arasında.