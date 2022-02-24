Elektrik faturaları Bodrumlu turizmcileri vurdu: İşletmeler işçi çıkarmaya başladı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki turizmciler, yeni sezonda, Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yaşanan kayıpları telafi etmeyi beklerken elektrik faturası başta olmak üzere artan maliyetler nedeniyle küçülmeye ve işçi çıkarmaya başladı. Turizmciler düşen alım gücü nedeniyle yerli turistin ilgisinin azaldığını vurguladı.

Gazete Duvar’dan Selçuk Arslan’ın haberine göre, yeni yılda elektriğe yapılan zammın ardından otel faturaları üç katına kadar çıktı. Ortalama 60 ile 70 bin lirada arasında fatura ödeyen oteller, zam sonrası 200 bine yakın fatura ödemeye başladı. Zamlardan kapalı olan turizm tesisleri de nasibini aldı.

Hem erken rezervasyonlarda hem de sezon fiyatlarında revizyona giden turizmciler, ortalama yüzde 40-50 oranında zam yapmak zorunda olduklarını belirtiyor. Elektrik zamlarıyla beraber girdi maliyetlerinin arttığına dikkat çeken turizmciler, işçi çıkartmaya başladı. Birçok işleteme yeni sezon planlaması yaparken çalışan sayısında azalmaya gidiyor. Bu durum turizmde istihdam sorunu da yaratacak. Ayrıca, otel fiyatlarına zamların yapılması yerli turisti etkileyeceğini belirten turizmciler, tatilin yerli ve orta sınıf için imkânsız olacağını belirtti.

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, “Elektrik zamları öncesinde de zaten çok kazanç elde ettiğimiz söylenemezdi fakat şimdi daha zorlandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü elektrik zamlarıyla beraber ülkemizin içinde bulunduğu durum, yurt bazlı fiyat artışları bizi olumsuz etkiliyor. Daha küçük ölçekli oteller ve aile otelleri ödeme sıkışıklığı yaşamaya başladı. Yaşanan zamları biz ister istemez fiyatlarımıza yansıtmak zorundayız” dedi.

"Zamlar istihdamı olumsuz etkiliyor"

Turizmci Veysi Akdemir ise yapılan zammın ardından 10 bin TL olan elektrik faturasının 40 bin TL’ye yükseldiğini belirterek “Yüzde 300’ lük bir artış demek. Bir de bunun sezonu düşünün, 300 kişilik bir otelin 50 bin lira gelen faturası 150 bin lira olacak” diye konuştu. Artan maliyetlerin turizmi olumsuz etkileyeceğini ifade eden Akdemir, işçi çıkartmak zorunda kaldıklarını da ifade ederek, “Maliyetlerimizde yüksek artışlar oldu. İşçi giderlerimiz artığı için 40 olan işçi sayımızı 30’a indirdik. Zamlar istihdamı olumsuz etkiliyor. Olası bir Rusya ve Ukranya savaşı nedeniyle sezon ortasında birçok işletme iflas bayrağını çeker” dedi.