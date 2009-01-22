Elektrik direkleri `Alzheimer' yapıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre, elektrik direkleri ve yüksek voltaj kablolarına yakın yaşayanların, yaşlılık bunaması ve Alzheimer hastalığından ölme riskinin ikiye katlandığı ortaya çıktı. `Daily Express’ gazetesi, İsviçre’nin Bern Üniversitesi'nde görevli araştırmacıların, enerji nakil hatlarının yarattığı elektromanyetik alanlar ile bunamanın bütün tipleri arasında direk bağlantı bulduklarını yazdı.İngiltere’nin güç istasyonlarından ev ve işyerlerine elektrik taşıyan 14 bin mil uzunluğunda yüksek voltaj kablosu bulunuyor. Prof. Denis Henshaw (İnsan-radyasyon uzmanı), tahmini olarak 150 bin Britanyalının elektrik direklerinin bulunduğu tehlikeli bölgelerde yaşadığını belirtiyor.Elektrik direklerinin çekilmesi gerektiğini söyleyen Bristol Üniversitesi bilim insanları ise, ülkenin yoğun nüfuslu bölgelerindeki yüksek voltaj kablolarının yer altına gömülmesi gerektiğini vurguluyor.Büyük elektrik santralleri arasındaki yüksek voltajlı elektrik hatları şebekesi ‘National Grid', yüksek voltajlı elektrik kablolarının yeraltına gömülmesinin oldukça pahalı işlem olduğu ve benzer şekilde Alzheimer ve bunama riskini tetiklediği yönünde uyarıyor.