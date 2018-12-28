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Elektrik direğine çıktı, akıma kapılarak öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Sefa Özsoy  (25), evinin bahçesinde bulunan elektrik direğinde çıktı, akıma kapılarak hayatını kaybetti

28 Aralık 2018 23:57

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Sefa Özsoy  (25), evinin bahçesinde bulunan elektrik direğinde çıktı, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Bartın merkeze bağlı Akbaş Köyü Sazlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Sefa Özsoy, evinin bahçesinde bulunan elektrik direğine çıktı. Akıma kapılan Özsoy, aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özsoy\'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Sefa Özsoy\'un cenazesi morga kaldırılırken, soruşturma başlatıldı. 

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