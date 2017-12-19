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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali İhsan Sertaç (52) öldü

19 Aralık 2017 14:59

Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA) -TEKİRDAĞ\'ın Saray ilçesinde kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali İhsan Sertaç (52) öldü.
Kaza, Saray ilçesi Bağlar mevkiinde dün gece meydana geldi. İlçede esnaf, Ali İhsan Sertaç yönetimindeki  34 ZE 9441 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpınca Sertaç araçta sıkıştı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri Sertaç\'ı araçtan çıkarıp Saray Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak Sertaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülüyor.

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