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Elektrik direğindeki yaralı yavru leylek tedaviye alındı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de, elektrik direği üzerindeki yuvasında yaralı olduğu fark edilen yavru leylek, TREDAŞ ekiplerince alınarak, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince tedavi altına alındı

04 Temmuz 2018 18:59

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'de, elektrik direği üzerindeki yuvasında yaralı olduğu fark edilen yavru leylek, TREDAŞ ekiplerince alınarak, teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerince tedavi altına alındı.
Kırklareli\'de, elektrik direği üzerindeki yuvasında bulunan yavru leyleğin yaralı olduğunu fark edenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. TREDAŞ ekiplerince yuvasından alınan yaralı yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yavru leylek, sağlık kontrolünün ardından tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi\'ne gönderildi. Yavru leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden yuvaya konulacağı bildirildi.

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