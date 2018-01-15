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Elektrik direğinde tehlikeli çalışma

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, işçilerin güvenlik önlemi almadan elektrik direğinin üzerinde çalışmaları görenleri korkuttu

15 Ocak 2018 14:17

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, işçilerin güvenlik önlemi almadan elektrik direğinin üzerinde çalışmaları görenleri korkuttu.
Güney Mahallesi\'nde yapılan elektrik onarım çalışmaları kapsamında 9.5 metrelik elektrik direğine trafo kurdu. Direğin üzerinde oturan bir işçi, tehlikeye aldırış etmeden arkadaşlarının uzattığı kalın kabloları yukarı çekip montaj işlemini yaptı. Güvenlik almadan çalışan işçileri görenler şaşırıp gözlerine inanamadı. İşçilerin çalışması izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

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