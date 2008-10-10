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Yaşam

Elektrik direğinde infaz

Hakkâri’nin Yukarı Güveç Köyü yolunda, Şevket Batman elektrik direğine elleri arkadan bağlandıktan sonra kurşunlanarak öldürülmüş bulundu.

10 Ekim 2008 03:00

Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi Yukarı Güveç Köyü yolunda, 32 yaşındaki Şevket Batman elektrik direğine elleri arkadan bağlandıktan sonra kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Dün akşam saatlerinde Yüksekova’dan otomobiliyle oturduğu Kısıklı Köyü’ne giden tarım ve hayvancılıkla uğraşan, evli ve 3 çocuk babası Şevket Batman, köy girişinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce durduruldu. Otomobiliyle 10 kimoletre uzaklıktaki Yukarı Güveç köyüne kadar götürülen Şevket Batman, burada elektrik direğine bağlanarak göğsünden 4 kurşunla öldürüldü.
Bugün sabah saatlerinde olayı farkeden Yukarı Güveç Köyü sakinleri durumu Kısıklı Jandarma Karakolu’na bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

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