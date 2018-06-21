T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elektrik direğinde çıkan yangında, 3 yavru leylek telef oldu

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yuva olan elektrik direğinde çıkan yangında, 3 yavru leylek telef oldu

21 Haziran 2018 22:20

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, yuva olan elektrik direğinde çıkan yangında, 3 yavru leylek telef oldu.
Malkara\'nın Hacısungur Mahallesi\'nde, leyleğin yuva yaptığı elektrik direğinde meydana gelen  patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevler içinde kalan direkte leyleğin yaptığı yuvada bulunan 3 yavru leylek telef oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgede elektrik kesilirken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yuvada bulunan 3 yavru leyleğin telef olduğu görüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat YAYINMALKARA Tekirdağ DHA TEKİRDAĞ MalkaraMalkara Hacısungur MahallesiAlevlerTREDAŞBölgedeSoğutmaYangınınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24