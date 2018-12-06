Elektrik direğinde asılı kalan kumruyu ekipler kurtardı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da ayağına ip dolanması sonucu elektrik direğinde asılı kalan kumru, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mevlana Halit Mahallesi\'ndeki elektrik direğinde asılı kumruyu gören vatandaşlar, \'186\' numaralı DEDAŞ Çağrı Merkezi\'ni aradı. İhbarla bölgeye gönderilen ekipler, iletim hattında mahsur kalan kuşu kurtarmak için çalışma başlattı. Kumrunun mahsur kaldığı iletim hattının enerjisini kesen ekipler, aracın sepetli merdiveniyle çıktıkları direkte asılı kalan kuşun ayağındaki ipi çözdü. Ayağı temizlenen kuş özgürlüğüne kavuşurken, vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.



FOTOĞRAFLI