Elektrik direğinde 50 TL’lik intihar pazarlığı

YOZGAT'ın Boğazlıyan İlçesi'nden iş bulmak için gelen ancak, bulamayan 25 yaşındaki Deniz Moğul, TEDAŞ'a ait trafo merkezinin bulunduğu bölgede yüksek gerilim hattı geçen elektrik direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.



Parasız olduğunu söyleyen Moğul, 50 TL verilirse ineceğini söyledi. Uzun süren pazarlıklardan sonra direğe tırmanan itfaiye görevlisinden polislerin verdiği 50 TL'yi alan Deniz Moğul'u intihardan vazgeçti.



Deniz Moğul, aramalara rağmen iş bulamayınca Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde TEDAŞ trafo merkezi yakınlarındaki yüksek gerilim hattı taşıyan bir elektrik direğinin tepesine çıktı. Görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. TEDAŞ ekipleri de direkten geçen elektrik hattını kesti. İşsiz olduğunu ve parasız kaldığını söyleyen Moğul, polis ve çevredekilerle 50 TL verilmesi halinde direkten ineceğini söyledi. Polisler bu parayı vereceklerini söyledi.



Deniz Moğul, bunun üzerine “İndiğimde parayı almayacağınıza söz verin. Eğer geri alırsanız, tekrar direğe çıkarım” dedi. Polislerin söz vermesi üzerine Moğul direğin yarısına kadar inerek, itfaiye ekiplerinin parayı kendisine vermesini istedi. Bir itfaiye eri aşağı inme konusunda ikna olmayan Deniz Moğul'a polislerin verdiği 50 TL'yi veri. Paranın geri alınmayacağına dair yeniden söz alan Deniz Moğul, ekiplerden bir de sigara istedikten sonra direkten indi.



Ambulansa götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Moğul, daha sonra ifadesi alınmak üzere ekip otomobiline bindirilerek polis merkezine götürüldü. Olanları izleyen bazı kişiler, “Biz de direğe çıkalım, bize de 50 TL versinler” diye espri yaptı.





