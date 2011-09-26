-Elektrik direği üzerinde top oynuyorlar DENİZLİ (A.A) - 26.09.2011 - Denizli'de elektrik arıza onarım ve bakım hizmetinde çalışacak personele, elektrik direklerinin üzerinde topla denge eğitimi veriliyor. Aydın, Denizli ve Muğla'nın elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetini gerçekleştiren Aydem A.Ş, arıza onarım ve bakım biriminde çalışan personelinin bilgi ve tecrübesini artırmak amacıyla eğitim merkezi kurdu. Trafo bakım, yüksek gerilim ve iş güvenliği gibi konularda eğitim vermek amacıyla açılan eğitim merkezinde, tecrübeli ve uzman personel tarafından yüksek gerilim direkleri üzerinde eğitim veriliyor. Aydem Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, Aydem Genel Müdürü Mesut Güzel ve birim müdürlerinin katılımıyla eğitime başlayan merkezde, elektrik arıza onarım ve bakım hizmetinde çalışacak personel, eldiven, çizme ve diğer teçhizatıyla güvenli bir şekilde direğe çıktıktan sonra yerden atılan basketbol toplarıyla çalışma yaptı. Personelin hareket kabiliyetini artırmak ve direkte dengesini sağlamak için yapılan çalışmada, birbirlerine atılan topu iki eliyle tutan bakım onarım işçileri, havada top oynamanın heyecanıyla güvende olmanın heyecanını yaşadılar. Aydem Saha Eğitmeni Osman Erkli, yaptıkları eğitim amaçlı çalışmada, personelin kullandıkları ekipmana güvenini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Burada top oynatmamızdaki amacımız arkadaşlarımızın kullandığı malzemelerle, direklerde güvenli hareket etmelerini ve kendilerine güvenmelerini sağlamak. Personelimize güven aşılayarak rahat hareket etmelerini kazandırıyoruz. Diğer türlü performans düşüklüğü ve arkadaşlarımızın direklerdeki çalışma özelliğini frenlemiş oluyoruz. Özellikle direklerde ilk etapta karşılıklı top oynatıyoruz. Daha sonra bu beceriyi kazanan arkadaşımızı değişik istasyonlara göndererek, normal direklerimizde izolatör değiştirme, güvenli bir şekilde sigorta değiştirme ve arıza giderme yoluyla onarım ve bakım hizmetini yürütüyorlar.'' Aydem Genel Müdürü Mesut Güzel de, eğitim çalışmalarıyla arızaların daha kısa sürede çözümleneceğini ifade ederek, ''Bakım onarım hizmetinde çalışan personelimiz bu tesiste tecrübeli mühendis ve personel kadrosundan eğitim alacaklar. Uygulamalı işbaşı eğitimleri iş kazalarının önlenmesi ve iş verimliliğinin artırılması açısından oldukça önemli. Bu eğitim projesiyle personelimiz, deneyimli eğitmenler eşliğinde bilgilerini pekiştirirken, müşterilerimiz de daha kaliteli enerjiye kavuşmuş olacaktır'' diye konuştu. Arıza onarım ve bakım hizmeti eğitimi alan işçilerden Serhat Yılmaz, ''Biz işimizi severek, iş güvenliği malzemelerini kullanarak yapıyoruz. Burada aldığımız eğitimler sayesinde yukarıda güvenle çalışıyoruz. Top oynayarak, korkumuzu yenmeye çalışıyoruz'' dedi.