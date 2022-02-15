"Elektrik dağıtım şirketleri maliyetlerini faturaya yansıtıyor"

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, elektrik dağıtım şirketlerinin maliyetlerini faturaya yansıttıkları iddialarına ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya'nın görüşlerini köşesinde aktardı.

Sakarya, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de "Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ"in 5'inci Bölümü'nde yer alan formülü işaret ederek şöyle dedi:

"Teminat giderlerini, takas piyasasındaki yükümlülüklerinden dolaylı maliyetleri faturaya yansıtıyorlar. Buna benzer çok kalem var. Örneğin… Formülde, Omega 1, Omega 2, Omega 3, Omega 4, Omega 5 var. Omegaların içerisinde ne tür giderlerin tarifelere yansıdığı yazıyor. Omega1'de, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik enerjisinin tüketiciye yansıyan maliyetlerini görüyoruz. Omega 2'de, teminat mektubu giderleri, Takasbank komisyon giderleri var. Omega 5'te, kâr marjı olan yüzde 2.38 NKMO olarak yazılmış ve bunu önce 1'le, sonra da Omega 1-2-3-4-5'le toplamış. Yani… Dağıtım Şirketleri'nin faturaya yansıttıklarıyla! Şirketlerin gideri tarifelere yansıyor"

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