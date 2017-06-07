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Elektrik dağıtım şirketi işçisi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Özcan Gökler isimli işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

07 Haziran 2017 20:31

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde elektrik hatlarında bakım yapan işçi Özcan Gökler, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Ereğli- Halkapınar karayolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçi Özcan Gökler, kovalı vinçle hatta bakım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.

Durumu fark eden arkadaşları vinci indirip, Gökler'i bulunduğu kovanın içinden yolun kenara aldı.

Gökler, çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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