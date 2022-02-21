Elektrik dağıtım şirketi EnerjiSA, net kârını katladı

Türkiye'de elektrik faturaları gündem olmaya devam ederken ülkenin neredeyse 4’te birine dağıtım yapan EnerjiSA’nın 2021’deki kârı katlandı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre 2020’de 1 milyar 87 milyon olan net kâr, 2021’de 2 milyar 282 milyon liraya ulaştı.

Türkiye, 2022'nin ilk sabahına birçok kaleme yapılan zamlarla uyandı. Bu zamlardan en dikkati çekeni yüzde 50 ila yüzde 127 arasında değişen elektrik zammı oldu. Kademeli tarifede ilk olarak 150 kilovatsaatlik tüketim, sınır olarak belirlendi. Gelen tepkilerin ardından bu 210 kilovatsaate çıkarılsa da tepkiler dinmedi. Hem ticari işletmeler hem de konutlarda elektrik faturaları son haftaların en çok konuşulan konuları arasında.

Independent Türkçe'den Mehmet Efe Altay'ın haberine göre 14 ilde 10 milyondan fazla müşterisi olan, 21 milyonu aşan kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sunan EnerjiSa, net kârını yüzde 110 artırdı.

Minimum yüzde 30 büyüme hedefleniyor

EnerjiSA, KAP’a yaptığı finansal rapor açıklamasında 2020 yılındaki net kârının 1 milyar 87 milyon 683 bin lira olduğunu belirtti. Şirketin açıklamasına göre 2021 yılında bu kâr oranı 2 milyar 828 milyon 368 bin lira oldu.

Şirketin yayınladığı bültende 2022 yılında faaliyet gelirlerinde yıllık bazda minimum yüzde 30 büyüme ve baz alınan net kar olarak da minimum 2 milyar TL hedeflendiği bildirildi.

Kanunlaşma süreci “TRT vergisi kaldırılacak” diye tanıtıldı

2021 yılının kasım ayında AKP'li milletvekilleri, TBMM’ye bir torba yasa getirdi. Faturalardaki yüzde 2’lik TRT payının kaldırılacağına yönelik tanıtımı yapılan bu torba yasa teklifinde elektrikte kademeli artışı da öngören bir madde daha vardı.

Muhalefetin çoğu katılmadı

Türkiye’nin ilerleyen günlerde haftalarca konuşacağı zamların kanuni yapısını oluşturan bu teklifin 21 Aralık 2021'de yapılan oylamasına muhalefet milletvekillerinden çoğu katılmadı. Katılanlar ise kabul oyu verdi.

Tek ret İyi Partili Öztürk'ten geldi

Teklife, TBMM’deki görüşmelerde vatandaşın sırtındaki fatura yükünün gittikçe artacağına dair sık sık uyarılarda bulunan bir tek isim ret verdi: İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk.

Görüşmelere hangi milletvekilinin katıldığı, kimlerin kabul oyu verdiği veya çekimser kaldığı TBMM’nin sitesinde kamuoyu ile paylaşılıyor.

"Reklamla süslenen, içi sırlarla dolu olan teklif"

Yasin Öztürk, 2 Aralık 2021’de TBMM’de yaptığı konuşmada “her zamanki gibi kamu yararına bir reklamla süslenen ama içi sırlarla dolu olan bir teklifi görüştüklerini” belirtmişti.

“Kanun teklifinin reklam malzemesinin elektrikte TRT payının kaldırılması olduğunu” ifade eden Öztürk, özetle şunları söylemişti:

"Yine, her zamanki gibi kamu yararına bir reklamla süslenen ama içi sırlarla dolu bir kanun teklifini görüşüyoruz. Adı bile konulmayan bu kanun teklifinin reklam malzemesi; elektrikte TRT payının kaldırılması. Muhalefet partisi milletvekilleri olarak diyoruz ki: “Biz bunu hep dile getirdik, tabii ki buna olumlu oy vereceğiz ama yetmez. Vatandaşın üzerinde asıl yük olan katma değer vergisi, hadi onu da kaldıralım? Yok. Vatandaş kullanmadığı elektriğin parasını “kayıp kaçak bedeli” diye yıllardır ödüyor, hadi bunu da kaldırın? Yok. Devletin elektrik üzerinden işletmelerden alacakları var. “İşletmeler, vatandaşın faturasından Elektrik Enerjisi Fonu’na yatırmak için kestikleri paraların üzerine yatmışlar, bu alacakları tahsil edin.” diyoruz, “Biz fonu kaldırdık.” diyorlar. Kanunda bu alacakların neden tahsil edilmediğine, edilip edilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme var mı? O da yok. Yandaş alacağından keyfî vazgeçme var ama mali af niteliğinde sayılacak bu düzenleme için Plan ve Bütçe Komisyonuna dâhil görüşme, sorma var mı? Yok. Bu kanun teklifi 22 ayrı kanunda düzenleme öngörüyor. Kaçı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunu ilgilendiriyor? Tabii, Komisyonun adı dolu dolu olunca, ilgili ilgisiz, yetkili yetkisiz bir sürü kanunda yapılacak düzenleme de çorba içinde kaynatılmaya çalışılıyor. “Komisyonu ilgilendirmeyen, yetkisi dâhilinde olmayan bu kanun tekliflerini biz neden görüşüyoruz?” sorumuza cevap veren de yok."