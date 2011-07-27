T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Elektrik dağıtım ihaleleri tehlikede mi?

Dolardaki yüzde 10'luk artış ve küresel kriz endişesinin piyasayı daraltması elektrik dağıtım ihalelerinde ikinci en iyi teklif sahiplerine yapılacak olan devirleri de tehlikeye sokuyor.

27 Temmuz 2011 03:00

T24- Dolardaki yüzde 10'luk artış ve küresel kriz endişesinin piyasayı daraltması elektrik dağıtım ihalelerinde ikinci en iyi teklif sahiplerine yapılacak olan devirleri de tehlikeye sokuyor. 

Uzmanlar, EPDK'nın elektrik dağıtım şirketlerinin kâr marjını TL bazında brüt yüzde 2.33'te sınırlayarak sabit  tutmasının da, kredilerin geri dönüş zamanını uzattığını ve bu nedenle bankaların finansman sağlamakta daha çekingen  davranmasına neden olduğunu belirtiyorlar. İsmini açıklamak istemeyen bir enerji uzmanı, özelleştirme ihalelerinin dolar kuru üzerinden yapılmış olmasının  psikolojik bir etki yaratabileceğini ifade ederek, "Genelde yabancı bankalar, kur riskini azaltmak için 18 aylık 'floating  hedge' yaparlar. Böylece risklerini minimize ederler ama kurdaki büyük iniş çıkışlar muhakkak ki süreci etkiler" diye  konuştu.

Aynı uzman verilen fiyatların o zaman da çok yüksek olduğunu belirterek, "Elektrik dağıtım özelleştirmeleri ihalelerine  bu fiyatlar verilirken bunların finanse edilebilir rakamlar olmadığı ve gerçekçi olmadığı belliydi. Yatırımcıların buradaki  yaklaşık 10 milyar dolarlık ihale bedelinin 3-4 milyar dolarını özkaynaklarından koyması lazım ama bu ölçüde özkaynak  koyabilecek bir yatırımcı çıkması zor gözüküyor" diye konuştu.

Özel bir bankanın proje finansmanı direktörü ise elektrik dağıtım özelleştirmelerinde bugüne kadar finansman  sağlanamamasının en büyük nedeninin şirketlerin yeterli özsermayeyi koyamamaları olduğunu söyleyerek, "Elektrik dağıtım  projelerinin arasında finanse edilebilecek durumda olanlar var. Bunlar finans bulabilirler ama hepsi için aynı şeyi  söyleyemem" dedi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) dün ihale bedellerinin yatırılması için ek süre talep eden şirketlerin ek  teminatları yatırmaması nedeniyle ihalelerde ikinci en iyi teklifi veren şirketleri davet edeceklerini açıklamıştı.  

İhalelerin ikinci en iyi teklifi veren şirketlere geçmesinin ardından ise ihalelerin toplam değeri 440 milyon dolar  azalarak yaklaşık 10.8 milyar dolardan 10.4 milyar dolara düştü. Yatırımcılardan bu miktarın yaklaşık yüzde 35'ini özkaynak  olarak koymaları isteniyor. Toplamda ise finansman için 3.5-4 milyar dolarlık bir özkaynak; 6.5-7 milyar dolarlık finansman  ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Elektrik dağıtım ihalelerinde verilen tekliflerin toplamı olan 10 milyar doların tamamen yerli bankalardan sağlamasının  mümkün olmadığını belirten aynı bankacı, "Elektrik dağıtımın dışında, üretim özelleştirmeleri, otoyol projeleri ve diğer  termik santral yatırımları da söz konusu. Ayrıca HES ve rüzgar projeleri de var. Türk bankalarının bunların hepsine kaynak  sağlaması imkansız. Bazı yabancı bankalar da elektrik dağıtım özelleştirmelerine ilgi gösterebilir. Ancak genellikle uzak  duruyorlar" dedi.

İş Yatırım Analisti Başak Dinçkoç ise, "Elektrik dağıtımında sektör liberalleşene kadar elektrik fiyatı üzerinden yüzde  2.33'lük bir kâr marjı uygulaması var. Tabii ki elektrik fiyatları kurdaki artışla paralel olarak artmazsa, yüzde 2.33 ile  şirketlerin elde edecekleri TL cinsi gelir de düşecek. Bu da finansmanı güçleştirecek bir konu" dedi.

Bunun yanı sıra Türkiye'deki elektrik üretim maliyetinin çok büyük kısmının doğalgaza dayalı olduğunu ve doğalgazın  dolarla ithal edildiğini ifade eden Dinçkoç, "Doğalgaz fiyatları da uzunca süredir sabit ama biz doğalgazı yurtdışından  alıyoruz ve dolar bazlı fiyattan alıyoruz. Yani kurdaki artışın elektrik fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturması da  gerekir. Dolayısıyla eğer elektrik fiyatlarında kur nedeniyle artış olursa dağıtım şirketlerinin gelirleri de artacaktır”  dedi.

'Bankaları ikna etmek daha güç olacak'

İhaleleri kazanan tekliflerin çok yüksek olduğunu ifade eden Dinçkoç, "O yüzden de bundan sonraki finansmanlar proje  finansmanı şeklinde yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok büyük kâr beklentisi ile yapılmış teklifler bunlar ve bankaları ikna  etmek bir miktar daha güç olacaktır. Global olarak piyasaların durumu da zaten ortada. Bu özelleştirmelerin tamamına  baktığımızda bir-iki tanesi gerçekleşebilir ama hepsinin gerçekleşmesini çok küçük bir ihtimal olarak görüyorum" dedi.

ÖİB'nin dün yaptığı açıklamanını ardından ise gözler Boğaziçi Elektrik Dağıtım'ın ihalesinde ikinci en iyi teklifi  veren Aksa Elektrik'e, Gediz Elektrik Dağıtım için Enerjisa'ya, Trakya Elektrik Dağıtım için IC İçtaş'a, Ayedaş için  Yıldızlar SSS'e, Toroslar Elektrik Dağıtım için ise Park Holding'e çevrildi.

Park Holding, Akdeniz Elektrik Dağıtım'ı almaktan vazgeçtiğini daha önce açıklamıştı. Bu ihalede süreç ikinci en iyi  teklifi veren Enerjisa açısından devam ediyor. Dicle Elektrik Dağıtım'da ise Karavil- Ceylan Grubu ek teminatı yatırarak  süre uzatım hakkı kazanmıştı. (ajanslar)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24