Elektrik dağıtım gelirlerini ilişkin tebliğde değişiklik; ağırlama gideri aboneden alınmayacak

Elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde değişiklik yapıldığını açıklayan EPDK Başkanı Başkanı Mustafa Yılmaz "Tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz “İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğ ile zam ya da bir fiyat artışı yapmadı. Temsil ağırlama gideri ve tebliğde yer alan diğer kalemler; 2011 ve 2016’da yayımlanan tebliğlerde ve dağıtım hizmetlerinin başladığı dönemden bu yana -hatta özelleştirme öncesinde dahi- tarife hesaplarında yer alan, mali mevzuatta bulunan giderler. Yani kesinlikle tarifelere yeni bir kalemin eklenmesi söz konusu değildi ve biz EPDK olarak bu kalemlere sınırlama, limit getirmiştik” diye konuştu.

"Yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz"

Yılmaz, “Tüketicilerimizin hakkına halel getirecek bir adım atmamız asla söz konusu değildir. Sektörümüze yönelik güveni korumamız, polemiklerle vatandaşımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara fırsat vermememiz gerekiyor. Bu konunun daha fazla istismar edilmesini engellemek için Kurulumuz bugün toplanarak aldığı kararla; tebliğde yer alan temsil ağırlama, reklam, sponsorluk, bağış gibi yanlış algıya sebep olacak hükmü kaldırıyoruz. Şirketler bu tip giderlerini tarifeden alamayacak, gelir elde edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Tepki çekmişti

Geçtiğimiz hafta Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğde elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tarifesi üzerinden karşılanacak işletmeye ilişkin gider kalemleri yer almıştı. Bu kalemlerin arasında şirketlerin yıl içinde yapacakları temsil ve ağırlamaya ilişkin giderlerin de yer alması tepki toplamıştı.

TIKLAYIN | Elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama ve seyahat giderleri vatandaşın faturasına yansıtılacak