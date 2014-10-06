Elektrik borcunda yapılandırma için son tarih 30 Kasım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, elektrik borçlarının ilk taksit ödemesinin 31 Aralık tarihine kadar yıpalacağını söyledi.

Yıldız, kamu kurumları ve çiftçilerin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketine (TEDAŞ) olan elektrik borçlarıyla ilgili, "Çiftçilerimiz uygulamadan yararlanmak için 30 Kasım'a kadar bölgelerinde bulunan dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerine müracaat edebilirler. İlk taksit ödeme 31 Aralık'a kadar yapılacak" dedi.

Çiftçilerin bu yılın Nisan ayına kadar TEDAŞ'a olan borçlarının 5 taksite kadar yapılandırılacağını belirten Yıldız, "Borcunu tek seferde ödeyebilenler, sadece ana parayı yatırarak gecikme masrafını ödememiş olacaklar" diye konuştu.

Borcun toplam ana parası 3.8 milyar lira

TEDAŞ alacaklarının , Torba Yasa ile yeniden düzenlendiğine işaret eden Bakan Yıldız, "Borcun toplam ana parası 3,8 milyar lira civarında ve özellikle alacaklar yoğun olarak tarımsal sulama kaynaklı" dedi.

Yıldız, uygulamanın borçları birikmiş vatandaşlar için büyük fırsat olduğunu dile getirerek, düzenlemenin de dağıtım şirketleri özelleşmeden önceki borçları, yani TEDAŞ'a olan borçları kapsadığını söyledi.

Özellikle Dicle Bölgesi, Van Gölü ve Konya bölümünde alacaklarının yoğun olduğunu aktaran Yıldız şunları kaydetti:"Alacaklarımız birkaç bölgede yoğunlaşıyor ve geneli tarımsal sulama kaynaklı borçlardan oluşuyor. Çiftçilerimizin birikmiş borçlarından kurtulması için bu yılın Nisan ayına kadar TEDAŞ'a olan borçlarını 5 taksite kadar yapılandıracağız. Borcu tek seferde ödeyebilenler, sadece ana parayı yatırarak gecikme masrafını ödememiş olacaklar. Çiftçilerimiz uygulamadan yararlanmak için 30 Kasım'a kadar bölgelerinde bulunan dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerine müracaat edebilirler. İlk taksit ödeme 31 Aralık'a kadar yapılacak."

Bakan Yıldız, "Bu düzenleme olmasaydı çiftçilerimiz şu an ödeyeceklerinden çok daha fazla ödeme yapacaktı" dedi.