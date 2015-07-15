Samsun'un Atakum İlçesi'ndeki evine giren 38 yaşındaki G.A., 40 yaşındaki iş arkadaşı Mehmet Fatih Ç.'yi yatak odasında uyurken buldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli, "G.A.’nın evinin elektrik arızasını yapmak için gelmiştim. Yatak odasında uyuyakalmışım" dedi.

Dün akşam meydana gelen olayda, duşakabin imalathanesinde muhasebeci olarak çalışan G.A., evindeki elektrik arızasının giderilmesi için iş yerinden arkadaşları ile evine geldi. Yatak odasına giren G.A, iş nedeniyle şehir dışında olan eşinin pijamalarını giyen Mehmet Fatih Ç.’yi karyola başlarına çarşaf bağlamış bir halde ve yanındaki bıçakla uyurken buldu.

G.A.’nın çığlığı üzerine arıza için gelen arkadaşları Mehmet Fatih Ç.’yi yakaladı. Daha sonra bırakılan şüpheli üzerini giyip evden ayrıldı. Yaşadığı olayın şokunu üzerine atan G.A., polise giderek Mehmet Fatih Ç.’den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan Mehmet Fatih Ç., ’Konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ’hırsızlığa teşebbüs’ suçlarından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli burada, "G.A. iş arkadaşım olur. Evinin elektrik arızası olduğunu biliyordum. Tamir etmek için eve girdim ancak yatak odasında uyuyakalmışım" dedi.

İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol altında tutulması kaydıyla serbest bırakıldı. G.A.’nın bir süre önce evinin anahtarını kaybettiği Mehmet Fatih Ç.’nin de bu anahtardan yaptırarak eve girdiği belirtildi.