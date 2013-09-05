Elektrik arızaları havadan tespit edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ABD'li Air Methods şirketiyle, yüksek gerilim hatlarını havadan gözetlemesi için anlaştı. Böylece arızaların tespiti kolaylaşacak.

Neşe Karanfil'in Radikal'deki haberine göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek gerilim hatlarında yaşanan kesintileri önlemeye yönelik ABD ’li Air Methods Corporation ile yaptığı 25 milyon liralık anlaşmayla TEİAŞ bünyesinde yer alan 50 bin kilometrelik 380 kV’lik yüksek gerilim hattı ile 154 kV’lik orta gerilim hatlarında enerji iletimini termal ve video kameralarla havadan takip edecek. Böylece kış aylarında yaşanan yoğun kesintilere neden olan arızalar yaz döneminde tespit edilip, müdahale edilecek.

Kontrol nasıl yapılacak?

Helikopterlerin yüksek gerilim hatlarında yapacağı kontrol, özel kameralar aracılığıyla 60 metreden hatların termal kamera ve video kamera çekimi yapılarak gerçekleşecek. Meydana gelen yıpranmalar, arızalar gözlenerek kayıt altında tutulacak. Air Methods Corporation şirketi tarafından kayda alınan veriler bilgisayar ortamına aktarılacak ve raporlanarak TEİAŞ yetkililerine gönderilecek. Gönderilen bilimsel veriler sonucunda, aciliyet durumuna göre arıza bölgesine en yakın helikopter aracılığıyla malzeme ve personel nakli yapılabilecek.