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Yaşam

Elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren genç adamın ardından eşinin gözyaşları...

Bir süre sonra işyerine gelen diğer çalışma arkadaşları, Doğacan Deniz Uç'u yerde yatarken görünce uyuyor sandı ancak 112 görevlileri genç adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti

09 Ağustos 2016 13:01

Antalya'da çalıştığı işyerinin elektrik tesisatını yenilerken akıma kapılan 27 yaşındaki Doğacan Deniz Uç, yaşamını yitirdi. Deniz Uç'u ilk gören arkadaşları uyuyor sandı ancak 112 ekipleri acı gerçeği söylediğinde genç adamın ardından sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Deniz Uç'un 1 yıllık eşi Ferhan Uç olay yerine geldiğinde ölüm haberine inanmak istemedi. Arkadaşları uzun süre gözyaşı döken genç kadını güçlükle sakinleştirebildi.

DHA’da yer alan habere göre olay, Muratpaşa ilçesi, Güvenlik mahallesi 281 sokakta saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Elektronik eşya tamiri yapan iş yerinde teknik personel olarak çalışan Doğacan Deniz Uç, işyerinin elektrik tesisatını yenilerken kimsenin olmadığı sırada akıma kapıldı.

Bir süre sonra işyerine gelen diğer çalışma arkadaşları, Doğacan Deniz Uç'u yerde yatarken görünce uyuyor sandı. Uyandırmaya çalıştıkları Doğancan Deniz Uç'un tepki vermemesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerin gelen polis ve sağlık görevlileri, genç adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Polisin inceleme yaptığı sırada bir yıllık evli olan Doğacan Deniz Uç'un eşi Ferhan ile yakınları da geldi. Göz yaşlarını tutamayan Ferhan Uç, kocasının öldüğüne inanmadı. Polise, içeri girip eşini görmek istediğini söyleyen Ferhan Uç, uzun süre gözyaşı döktü. Ferhan Uç, yakınları ve polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Polisin incelemesinin ardından Uç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

 

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