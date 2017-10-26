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Elektrik akımına kapılan usta öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke İlçesi'ndeki bir çırçır fabrikasında yağmur sonrası oluşan elektrik arızasını onarmaya gelen usta 28 yaşındaki Ali Rıza Keçeci, elektrik akımına kapılarak öldü

26 Ekim 2017 13:08

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Söke İlçesi\'ndeki bir çırçır fabrikasında yağmur sonrası oluşan elektrik arızasını onarmaya gelen usta 28 yaşındaki Ali Rıza Keçeci, elektrik akımına kapılarak öldü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Burunköy Mahallesi yakınlarındaki bir çırçır fabrikasında meydana geldi. Dün etkili olan yağmur ardından çırçır fabrikasının elektrik aksamında arıza oluştu. Arızayı onarmak için elektrik ustası, evli ve 1 çocuk babası Ali Rıza Keçeci, çalışma yaptı. İşini tamamlayıp son olarak şalteri kaldırdığı sırada elektrik akımına kapılan Keçeci, yere düştü. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekipleri, Keçeci\'yi, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne götürmek üzere yola çıktı. Ancak Keçeci, yolda kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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