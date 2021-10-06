Elektrik akımına kapılan işçiyi toprağa gömdüler

Bursa'da çalışırken akıma kapılan inşaat işçisi Engin A. (19) "vücudundaki elektriği alsın" diye arkadaşları tarafından toprağa gömüldü. Engin A., gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, vücudundaki elektriği alması için Engin A.’yı toprağa gömdü. Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İnşaat işçisinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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