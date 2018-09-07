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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) elektrik bakım işçisi Halil Kuzören (49), akıma kapılarak hayatını kaybetti

07 Eylül 2018 20:56

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları\'nda (Kardemir) elektrik bakım işçisi Halil Kuzören (49), akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, fabrika içerisindeki Çelikhane Ünitesi’nde meydana geldi. Elektrik bakım işçisi Halil Kuzören, Çelikhane’de Vinç elektrik bakımı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kuzören, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Halil Kuzören’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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