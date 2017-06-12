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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

12 Haziran 2017 02:03

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde elektrik arızası onarımında çalışan 26 yaşındaki Temel Usta, yüksek gerilim hattında akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay bu akşam Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Elektrik arızası onarımı için yüksek gerilim hattında çalışan Temel Usta, akıma kapılarak yaralandı.

Usta olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Temel Usta'nın cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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işçielektrikakımcinayetTemel Usta

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