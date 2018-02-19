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Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesindeki bir inşaatta çalışan İsmet Erdem (42), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

19 Şubat 2018 19:09

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Çermik ilçesindeki bir inşaatta çalışan İsmet Erdem (42), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Çermik ilçesindeki Fatih Caddesi\'nde bir inşaatta çalışan İsmet Erdem, elindeki demirin binanın yakınından geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Dengesini yitiren Erdem, inşaatın birinci katından zemine düşerek ağır yaralandı. Yaralı İsmet Erdem, ambulansla kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastenesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çermik Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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