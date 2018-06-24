T24 LogoT24 Logo
Gündem

Elektrik akımına kapılan 300 bin TL'lik iki yarış atı telef oldu

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, elektrik direğinin kırılması nedeniyle alçalan tellere temas eden 300 bin TL değerindeki 2 yarış atı, akıma kapılarak telef oldu

24 Haziran 2018 02:37

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, elektrik direğinin kırılması nedeniyle alçalan tellere temas eden 300 bin TL değerindeki 2 yarış atı, akıma kapılarak telef oldu.
Olay, ilçeye bağlı Aşağıkaracaören Mahallesi Kendil Sokak\'ta meydana geldi. Araziye bırakılan İbrahim Akıl\'a ait 2 yarış atı, tarladan geçen elektrik direğinin kırılmasından dolayı alçalan  tellerine değdi. Akıma kapılan yarış atları telef oldu. Toplam değeri 300 bin TL civarında olduğu belirtilen 1,5 yaşlarındaki atların ölümü, sahibini üzüntüye boğdu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekOlayAşağıkaracaören Mahallesi Kendil SokakAraziyeAkılFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24