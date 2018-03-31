Elektrik 4 ayda yüzde 12 zamlandı

Elektrik fiyatları yarından itibaren yüzde 2,9 oranında zamlanacak. Yılın 4 ayındaki toplam zam miktarı ise yüzde 12'ye ulaştı. Mesken kullanıcılarının elektrik fiyatlarına 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 2.9’luk zam yapıldı.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından yapılan basın açıklamasında, elektrik fiyatını oluşturan kalemlerden enerji bedeline yapılan zammın yüzde 5.95 olmasının, bu kalem üzerinden oransal olarak kesilen fon-vergi benzeri kesintilere de zam yapılması anlamına gelmesi sebebiyle aylık asgari 230 kilovat saatlik (kWh) elektrik tüketen bir hanenin faturasının 106 liraya çıktığı vurgulandı. Bu durum 2017 yıl sonuna göre konut kullanıcılarının elektrik faturalarına yapılan zammın yüzde 11.95’e ulaşmasıyla, elektriğin ana girdi olduğu büyük sanayi kuruluşları için nisan ayından itibaren çok daha yüksek elektrik faturaları ödeme zorunluluğu doğuracak.

EMO açıklamasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak elektrik tarifesine göre konut tarifesinde perakende enerji bedeli kaleminin yüzde 5.95 zamla 23.0927 kuruştan 24.4666 kuruşa yükseltildiği belirtildi. Tarifedeki dağıtım bedeli kalemi ise yüzde -2.96 düşüşle 13.0444 kuruştan 12.6585 kuruşa indirildi. Fon ve vergiler hariç olarak nihai birim bedel yüzde 2.73‘lük artışla, 36.1371 kuruştan 37.1251 kuruşa yükseltildi. Yeni zamlarla faturaya eklenen yüzde birlik enerji fonu, yüzde ikilik TRT payı ve yüzde beşlik Belediye Tüketim Vergisi’nin oransal olarak sadece perakende enerji bedeline uygulanması nedeniyle zam oranı faturalara yüzde 2.73 yerine yüzde 2.89 olarak yansıyacak.

3,14 milyar lira fazla tahsilat

Yapılan açıklamada elektriğe yapılan yeni zam şöyle değerlendirildi: “EMO‘nun dört kişilik bir ailenin en az harcama ile ayda 230 kWh elektriğe ihtiyacı olduğu hesabına bakıldığında 31 Aralık 2017 tarihinde 94.75 lira olan aylık asgari elektrik faturası, 1 Ocak 2018 zammıyla 103.9’a, 1 Nisan 2018 tarihli zamla birlikte ise 106.07 liraya yükseltildi. 1 Ocak 2018’den itibaren de mesken kullanıcıları için elektriğe yüzde 8.8 zam yapılmış olduğu dikkate alındığında, kümülatif olarak bu yılın ilk dört ayında elektriğe yapılan zam yüzde 11.95’e ulaştı. Asgari yaşam şartları için gerekli elektrik enerjisi için Aralık 2017 döneminde 94.75 lira fatura ödemesi yapan yurttaşlar, aynı tüketim için Nisan 2018‘den itibaren 106.07 lira ödemek zorunda kalacaklar.