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Çevre

Elektriği rüzgardan üretmek için büyük adım

GAMA Enerji, dünyanın en gelişmiş rüzgar türbinlerinin kullanılacağı 35 MW kapasiteli Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nın yapımına Manisa’da başladı.

14 Ağustos 2013 20:25

GAMA Holding - GE Energy Financial Services ortaklığı olan GAMA Enerji A.Ş. tarafından Manisa, Akhisar’da kurulacak 35 MW kapasiteli Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nın kredi sözleşmesi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile İstanbul’da imzalandı.
Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nde, GE’nin etkinlik, dayanıklılık ve şebeke bağlantısı özellikleri bakımından dünyanın en gelişmiş rüzgar türbinlerinden olan 2,75 MW kurulu gücünde 13 adet GE 2,75-103 türbini kullanılacak.
İzmir, Aliağa’da bulunan ve 2012 yılında ticari işletmeye geçen 10 MW Karadağ RES ve Çanakkale, Ezine’de bulunan ve 2011 yılında ticari işletmeye alınan 22,5 MW Sares RES’in de yatırımcısı ve işletmecisi olan GAMA Enerji; Gök II RES’in tamamlanmasıyla işletmede olan RES kurulu gücü 67,5 MW’a yükselecek. GAMA Enerji, toplam kurulu gücünü 2016 yılı itibariyle 2 bin 500 MW’ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.
2014 yılında işletmeye geçecek Gök II Rüzgar Enerjisi Santralı’nın da eklenmesiyle GAMA Enerji, tüm rüzgar enerji santralı projeleri ile Türkiye’de ortalama 115.000 ev için yeterli elektrik üretecek ve yılda yaklaşık 162.000 ton sera gazı salımını önleyecek.

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