Elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na apartmandaki komşuları mum yakarak destek verdi

Yüksek elektrik zammının geri alınması için elektrik faturasını ödememe eylemi yapan ve bu nedenle bugün evinin elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na apartmanda birlikte oturduğu komşuları da mum yakarak destek verdi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 9 Şubat 2022 tarihinde, milyonlarca hanenin sesini duyurmak ve yapılan yüksek elektrik zammına dikkat çekmek için elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun evindeki elektrik, bugün sabah saat 11.21’de dağıtım şirketi EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak dayanışma dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu da akşam saatlerinde evine geldi. Komşularının Kılıçdaroğlu'na destek vermek için ışıklarını açmayarak mum yakmaları dikkat çekti.

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