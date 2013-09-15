4 ildeki kaçak elektrik kullanımına 'gecikme faizi silinecek' affı

Özelleştirmeyle Vangölü Elektrik Dağıtım Bölgesi'nin sahibi olan Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, 30 Eylül'e kadar başvuran abonelerden gecikme faizinin alınmayacağını açıkladı.

Vangölü Elektrik Dağıtım Şirketi'nin özelleştirilmesiyle birlikte Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'in elektrik dağıtım işini alan Türkerler Holding, abonelerle yeni bir başlangıç yapmak için borçların faizlerini silme kararı aldı. 30 Eylül'e kadar başvurup borcunu peşin ödeyen abonenin gecikme faizinin silineceğini açıklayan Kazım Türker, "Faiz affıyla ilgili yapılandırmadan 2013 öncesine ait borcu olan tüm vatandaşların yararlanmasını bekliyoruz" dedi.

Borçlu müşteriler mağdur olmasın

Türker, 500 bine yakın abonesi bulunan VEDAŞ'ta, 2013 öncesi tahakkuk etmiş fatura borcu bulunan müşterilerimizden borçlarını peşin ödemeleri kaydıyla gecikme cezası almadan tahsilat yapılacağını kaydetti. Borçların ödenmemesi durumunda "şirket itibarını korumak adına" elektriklerin kesilerek icra yoluna gidileceğini söyleyen Türker, "Buna mecbur kalmak istemiyoruz. Borçlu müşterilerimizin mağdur olmaması için birikmiş elektrik borçlarını zamsız olarak ödemelerini istiyoruz" dedi. VEDAŞ, elektrik affıyla bölgedeki kaçak oranını azaltarak Türkiye ortalamasına çekmeyi amaçlıyor.

Kaçak elektirkte en yüksek iki bölge

Vangölü EDAŞ Türkiye genelinde Dicle EDAŞ'tan sonra en yüksek kayıp kaçak oranına sahip bölge. Tedaş'ın son verilerine göre Vangölü EDAŞ'ta kayıp kaçak oranı yüzde 60'Lara ulaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ise şirketlerle birlikte 2015 yılında Türkiye genelinde kaçak oranını yüzde 9'a düşürmeyi hedefliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki yüksek kayıp-kaçak oranları nedeniyle tüketiciler elektrik faturalarını yüzde 10 fazla ödemek zorunda kalıyor.