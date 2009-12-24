Elektriğe yeni yıl zammı

T24 - 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan elektriğin kilovat saati (KWH) yüzde 1,32, sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 1,23 oranında artırıldı.





Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) bugün yaptığı toplantıda, abonelere yansıyacak perakende elektrik satış tarifelerini görüşerek karara bağladı. Buna göre 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere konut elektriğinin fiyatı kilovat saatte yüzde 1,32, sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 1,23 oranında artırıldı.



1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere ticarethanelerde kullanılan elektriğin fiyatı, kilovat saatte yüzde 0,86 oranında artırıldı.



EPDK'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olacak vergi fon ve paylar hariç açıklanan yeni elektrik tarifelerinin, Maliyet Bazlı Fiyatlandırma sisteminin usul ve esaslarına göre, 20 elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılan tarife başvuruları çerçevesinde, dağıtım şirketlerinin enerji alış fiyatları ile şebeke maliyetlerindeki değişimlere göre yeniden belirlendiği ifade edildi.



Buna göre 1 Ocak 2010 tarihinden geçerli olmak üzere konut elektriğinin fiyatı kilovat saatte yüzde 1,32, sanayi elektriğinin fiyatı ise yüzde 1,23 oranında artırıldı.

Orta gerilim (OG) sanayinde kullanılan elektriğin kilovat saat fiyatında ise yüzde 0.66 indirim yapılarak 18,556 kuruştan 18,434 kuruşa indirildi.



Dağıtım şirketlerinin çeşitli gruplar için uygulayacakları tarifeler, bir önceki fiyatlarla karşılaştırmalı olarak (Tek zamanlı tarife, KDV, fon ve diğer paylar hariç) şöyle:



EKİM 2009 OCAK



FİYATI FİYATI ARTIŞ/AZALIŞ

(Kr/kwH) (Kr/kWh) (YÜZDE)

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OG (ORTA GERİLİM) SANAYİ 18,556 18,510 -0,66

AG (ALÇAK GERİLİM) SANAYİ 19,284 19,522 1,23

TİCARETHANE 25,023 25,238 0,86

MESKEN 21,376 21,659 1,32

TARIMSAL SULAMA 18,398 18,620 1,21

AYDINLATMA 19,752 19,904 0,77

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Yapılan bu son zamla son iki yılda elektriğe yüzde 80'e varan bir zam yapılmış oldu.