Elektriğe yapılan zam geri alındı

T24 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında yarından itibaren geçerli indirim kararını geri çekti.



Kurul, abone gruplarına göre yüzde 3,2 ile yüzde 4,49 arasında değişen indirim kararını, TETAŞ'ın maliyet artışlarının yansıtılmasına ilişkin talebi üzerine geri çekerek, mevcut tarifenin devamına karar verdi.



Buna göre, elektrikteki mevcut tarifeler temmuz, ağustos, eylül aylarında da devam edecek.



EPDK, 23 Haziran 2010 tarihinde elektrik fiyatlarını, abone gruplarına göre yüzde 3,20 ile yüzde 4,49 arasında değişen oranlarda ucuzlatma kararı almıştı.



21 elektrik dağıtım şirketinin yeni perakende elektrik satış tarifelerinin görüşülerek karara bağlayan kurul, bu kapsamda 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere dağıtım şirketlerinin sattıkları sanayi elektriğinin fiyatında yüzde 3,89, konutlarda kullanılan elektriğin fiyatında da yüzde 3,65 oranında indirime gitmişti.



Buna göre "dağıtım şirketlerinden enerji alan sistem kullanıcılarının", fon ve vergiler hariç olmak üzere, tek terimli tarifelerde, orta gerilim sanayi elektriğinin kilovat saat fiyatı 18,434 kuruştan 17,716 kuruşa, mesken elektrik fiyatı da 21,659 kuruştan 20,869 kuruşa düşmesi öngörülüyordu.



1 Temmuz'dan itibaren 3 ay süreyle geçerli olacak indirim ile ticarethane elektrik fiyatı da yüzde 3,77 oranında azalışla 25,238 kuruştan 24,286 kuruşa düşmesi, doğrudan dağıtım şirketinden enerji alan iletim sistemi kullanıcısı tüketicilere de indirimin yüzde 4,49 oranında yansıması bekleniyordu.







