Elektriğe kapılan genç hayatını kaybetti

T24- İstanbul Tarabya'daki bir sitenin yüzme havuzunda elekrik akımına kapılan 20 yaşındaki Hüseyin Can Menekşe, 4 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
4 hafta önce Tarabya Tunç sitesinde oturan ablasını ziyarete gelen Hüseyin Can Menekşe, 13 yaşındaki kuzeninin elektirk akımına kapıldığını görünce suya atlamıştı.
Hüseyin Menekşe ile 13 yaşındaki kuzeni Hüma'yı inşaat işçileri sudan çıkarmıştı.
Hüma kazayı hafif yaralı atlattı ama durumu ağır olan Hüseyin Menekşe hastaneye kaldırıldı.
20 yaşındaki genç, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.
Elektrik akımının sitenin havuzundaki tadilattan kaynaklandığı ve emniyet rölesinin devreye geç girdiği iddia edilmişti.